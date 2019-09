Volby do Rady ČTK: SPD se dostává do izolace, ANO s ČSSD hledají cestu k Pirátům | info.cz

Zatímco ještě před několika měsíci obdržel kandidát Okamurovy SPD Michal Semín při volbě radních ČTK 83 hlasů a jen těsně tak neprošel, dnes mu svůj hlas dalo pouhých 31 zákonodárců. Zvolen byl naopak kandidát ANO David Soukup, svůj hlas mu dalo 93 poslanců. Přestože se to může jevit jako okrajový moment, nelze vyloučit, že jde o zásadní obrat. Doposud totiž v tajných volbách, což jsou všechny do mediálních rad, platila na půdě dolní komory nepsaná dohoda mezi hnutím ANO, SPD a komunisty. Babišova strana takto opakovaně podrážela svého koaličního partnera ČSSD. Také proto se dříve do Rady ČTK dostal Petr Žantovský, do RRTV Ladislav Jakl a do Rady ČRo Jan Krůta.

Právě kandidatura Michala Semína zapůsobila na angažovanou i širší veřejnost jako rudý hadr na býka a hnutí ANO pak začalo z aliance s okamurovci postupně couvat. Proti Semínovi byla nejen ČSSD, která tehdy dokonce vyhrožovala vypovězením koaliční smlouvy, ale také třeba Federace židovských obcí. Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu zase v červnové tiskové zprávě poslance vybídl, aby k výběru členů rady „přistoupili s maximální odpovědností s ohledem na profesní a osobnostní předpoklady kandidátů“. Nakonec Semína potopil samotný Babiš a ustoupit tak musel i původní strůjce dohody s Okamurou, předseda sněmovního klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

A právě Jaroslav Faltýnek se před dvěma týdny sešel společně s Janem Chvojkou z ČSSD s předsedou sněmovního klubu Pirátů Jakubem Michálkem. V Pirátské evidenci kontaktů a schůzek k tomu Michálek napsal: „Z mojí iniciativy jsme se sešli k řešení dlouhodobě neúspěšných nominací do Rady ČTK, případně dalších postů. Dohodli jsme se, že možnosti řešení a postoje projednáme na klubech a dáme si vědět.“

Pokud by tato schůzka byla zárodkem nějakého koordinovaného postupu všech tří subjektů a pokud by si menšinová koalice ANO a ČSSD v podobných typech voleb vypomáhala namísto KSČM a SPD právě Piráty v tom smyslu, že si vzájemně podpoří své kandidáty, byla by to vyloženě pozitivní zpráva.

Za Piráty dříve do Rady ČTK dvakrát neúspěšně kandidoval mediální analytik Josef Šlerka. „Protože se ukázalo, že i moje kandidatura vede k zablokování hlasování, rozhodl jsem se znovu nekandidovat. Obsazení míst v Radě ČTK by mělo respektovat rozložení hlasů ve Sněmovně. Bohužel SPD se spolu s hnutím ANO pokouší tuto praxi změnit a radu ovládnout,“ komentoval své nezvolení Šlerka už dříve pro Mediář. Piráti místo něj do aktuální středeční volby radních nominovali bývalou novinářku (působila mimo jiné v české redakci BBC nebo v České televize) a nyní podnikatelku Angeliku Bazalovou.

A pokud byl tedy dnes v prvním kole tajné volby do Rady ČTK zvolen kandidát hnutí ANO David Soukup, můžeme předpokládat, že k jeho zvolení přispěli také Piráti s tím, že ve druhém kole na oplátku zástupci hnutí ANO podpoří právě Bazalovou (v prvním kole jí svůj hlas dalo celkem 75 poslanců).

Existenci takové dohody nám těžko kdokoli z aktérů potvrdí, pokud ale Bazalová ve druhém kole do Rady ČTK zvolena skutečně bude, skoro jistě budeme moci říct, že hnutí ANO rezignovalo na koordinovaný postup s Okamurovou SPD, a namísto toho hledá společně s ČSSD cestu k Pirátům. Těm by se tak jako jediné opoziční formaci na oplátku podařilo poprvé prosadit svého člověka do jedné z důležitých mediálních rad.