Výzkum CVVM: Za největší problém považují Češi korupci, hned poté přistěhovalce

Za nejpalčivější problém Česka lidé považují korupci, následovanou přistěhovalectvím a hospodářskou kriminalitou. Naopak nejméně Čechy trápí situace v oblasti kultury. Vyplývá to z výzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Oproti loňskému roku zaznamenali sociologové nejvýraznější pokles naléhavosti v otázkách bezpečnostní situace v Česku, nezaměstnanosti a imigrace.

Problém korupce považuje za velmi naléhavý 62 procent účastníků průzkumu. Následuje přistěhovalectví s 54 procenty a třetí skončila hospodářská kriminalita, která získala o jeden procentní bod méně.

Necelá polovina dotázaných hodnotí jako velmi naléhavou situaci v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti občanů a sociálních jistot. Zhruba dvě pětiny respondentů uvedly, že s velkou naléhavostí je třeba zabývat se politickou a bezpečnostní situací, veřejnými financemi a fungováním hospodářství. „Na opačné straně pomyslného žebříčku stojí kultura a nabídka zboží a služeb s řádově desetiprocentní velkou naléhavostí,“ uvedli autoři průzkumu.

K největšímu poklesu naléhavosti oproti minulému roku došlo v otázce bezpečnostní situace v Česku. Letos ji za velmi naléhavou označilo 42 procent respondentů, zatímco loni 51 procent. O sedm procentních bodů klesl od loňska počet odpovědí, které za velmi naléhavou označily problematiku nezaměstnanosti a přistěhovalectví. "Ve všech třech případech jde o pokračování výrazného klesajícího trendu z loňského roku, u nezaměstnanosti jde pokles probíhající od roku 2014," uvedlo CVVM.

Naopak růst obav výzkum zaznamenal v otázce politické situace. Její řešení považuje za velmi naléhavé 42 procent respondentů oproti 31 procentům před rokem. O shodných 11 procentních bodů se meziročně zvýšil počet lidí, kteří vidí jako velmi naléhavé téma členství Česka v Evropské unii. Průzkum provedla CVVM v období od 3. do 15. února letošního roku. zapojilo se do něj 1119 respondentů starších 15 let.