Zdechovský: Teroristé ve Francii získávají peníze přes ilegálně pašované cigarety

Francie má problém, který se v konečném důsledku týká i celé EU a bohužel se o něm málo ví. Podle studie Royal United Services Institute je Francie zemí nejvíce postiženou ilegálním pašováním cigaret, co do celkového počtu pašovaných cigaret na území daného státu. Kolem 30 % pašovaných cigaret má původ v jediné zemi – Alžírsku. Podle zprávy, množství ilegálně vyrobených cigaret v Alžírsku a pašovaných do Francie vzrostl během let 2012-16 až o 300 %. Zcela na místě jsou proto obavy Bruselu o miliardy ztracených eur z francouzského a evropského rozpočtu.