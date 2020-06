Jarosław a Lech Kaczyńští: Dva polští bratři a osud jednoho národa | info.cz

Pro situaci, jež v Polsku nejen v souvislosti s prezidentskou volbou panuje, je poměrně příznačná nedávná pseudoaféra, jejímž protagonistou byl sám Andrzej Duda, který na jednom z předvolebních mítinků přirovnal „ideologii LGBT+“ k „indoktrinaci dětí z doby komunismu“, a aby nikdo neměl nejmenší pochybnosti o tom, jak to myslí, označil ji za „neobolševickou“. Reakce těch, kteří se výrokem cítili dotčeni, včetně „varšavské kavárny“ a části „bruselských elit“, byla podle očekávání bouřlivá.

Dudovi ale výroky tohoto typu nemohou v kampani za znovuzvolení příliš uškodit, proto je koneckonců také opakovaně (více či méně zastřeně) říká. Polská společnost je z velké části konzervativní; dokonce i mnozí polští liberálové jsou od progresivistického liberálního tábora v jiných zemích zřetelně napravo. Duda se navíc brání, je-li vůbec toto slovo možné použít, že jeho výroky byly vytrženy z kontextu a že pouze reagoval na stále rostoucí agresivitu výše zmíněné komunity a jejích stoupenců, mimo jiné na tzv. „duhovou diskotéku“, která svoji „ideologii“, jak říká, provokativně propagovala přímo před prezidentským palácem.

Je-li už řeč o nadcházejících volbách hlavy státu, je současně třeba říci, že Andrzej Duda je sice úřadujícím polským prezidentem i staronovým kandidátem PiS na tuto funkci, není nicméně šéfem strany, ani jejím hlavním ideologem. Tím zůstává i nadále Jarosław Kaczyński, bývalý polský premiér (v letech 2006–2007) a bratr prezidenta Lecha Kaczyńského (v letech 2005–2010), muž, stojící zdánlivě v ústraní, „za oponou“; ve skutečnosti je to ale právě on, kdo po dvojím vítězství v parlamentních volbách (v letech 2015 a 2019) v sousedním Polsku fakticky vládne. Vzhledem k tomu, že včera uplynulo jednašedesát let od narození obou bratrů (jednovaječných dvojčat) Kaczyńských, pojďme se při této příležitosti podívat na jejich životní a politické osudy podrobněji.

Narodili se, jak jsem již naznačil, 18. června 1949, tedy poměrně krátce po skončení druhé světové války, v rodině příslušníka Zemské armády (Armia Krajowa) a účastníka Varšavského povstání. „Nejzajímavějším“ příběhem z jejich (v dobrém slova smyslu) „obyčejného“ dětství je to, že si zahráli hlavní role v celkem známém filmu „O dvou, kteří ukradli Měsíc“ (O dwóch takich, co ukradli księżyc) podle románu Kornela Makuszyńského. Jako mladí muži vystudovali práva; Jaroslaw se poté stal vědeckým pracovníkem v Ústavu vědecké politiky a vysokého školství a na pobočce Varšavské univerzity v Białystoku, Lech se habilitoval a následně byl jmenován profesorem na Gdaňské a Varšavské univerzitě. Relativně poklidná akademická kariéra jim nicméně nebyla souzena.

V sedmdesátých letech se oba zapojili do opozičních politických struktur, z nichž v roce 1980 vznikla silná odborová organizace Solidarita (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność“), působili rovněž ve Výboru na ochranu dělníků (Komitet obrony Robotników [KOR], respektive Komitet samoobrany Społecznej [KSS – KOR]), tj. v hnutích, která po deseti letech rozhodujícím způsobem přispěla k pádu komunismu v zemi a k jeho erozi v celém sovětském bloku. Kaczyńští úzce spolupracovali s vůdcem opozice Lechem Wałęsou, podíleli se na jednáních o vzniku první nekomunistické vlády ve střední a jihovýchodní Evropě, v jejímž čele posléze stanul prominentní intelektuál Solidarity Tadeusz Mazowiecki; v době Wałęsova prezidentství mu byli jistou dobu velmi nablízku (Jaroslaw jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, Lech coby jeho bezpečnostní poradce). Po rozchodu s Wałęsou působili v různých politických seskupeních (mimo jiné jako poslanci Sejmu i senátoři), to „pravé místo“ v nejvyšší politice si ale stále hledali.

Klíčový zlom přišel v roce 2001, kdy založili zmíněnou sociálně konzervativní stranu Právo a spravedlnost a ještě v témže roce s ní pronikli do parlamentu. Jejím prvním předsedou se stal Lech; poté, co jej v roce 2003 zvolili primátorem Varšavy (který, jenom tak mimochodem a v souvislosti s úvodem tohoto článku, v letech 2004 a 2005 zakázal tzv. Průvody rovnosti, pořádané hnutím LGBT+), převzal předsednický post Jaroslaw. V roce 2005 PiS poprvé vyhrála všeobecné volby. Premiérem se ale nestal nikdo z Kaczyńských, nýbrž Kazimierz Marcinkiewicz – Lech totiž toužil po prezidentském postu a Jaroslaw se neucházel o ten premiérský, aby jim veřejnost nemohla vytýkat „kumulací funkcí“. Nakonec ovšem úřadu premiéra stejně „neunikl“, po demisi Marcinkiewicze v roce 2006 Lech, jenž prezidentské volby v roce 2005 vyhrál, jmenoval do čela vlády právě jeho. V předčasných volbách v roce 2007 PiS o moc přišla a čekalo ji dlouhých osm let v opozici; v čele kabinetu stál v té době (2007–2014) Donald Tusk z Občanské platformy, budoucí předseda Evropské rady (2014–2019).

Ještě před druhou porážkou PiS v parlamentních volbách (z roku 2011) potkala celé Polsko, výše zmíněnou politickou stranu i rodinu Kaczyńských obrovská tragédie. Prezident Lech s dalšími čelnými představiteli státu včetně armády zahynul 10. dubna 2010 při neštěstí u Smolenska, když letěl uctít památku Poláků, zavražděných sovětskou NKVD během tzv. Katyňského masakru (Zbrodnia katyńska). Skutečnost, že Poláci přišli o své elity v čele s prezidentem republiky právě v souvislosti s katyňským zločinem, navíc na území Ruské federace, vyvolala celonárodní smutek i hněv a také zlověstné spekulace o „ruské vině“, které zcela nevyvrátila ani podrobná šetření tragédie.

Rodina Kaczyńských se nenechala nepřízní osudu zlomit a Jaroslaw se ihned zapojil do prezidentských voleb. V roce 2010 se sice ještě vítězství nedočkal, když těsně prohrál s Bronisławem Komorowským, v roce 2015 už ale jeho PiS triumfovala ve volbách do parlamentu a stala se dominantní politickou formací v zemi, což potvrdily i výsledky voleb v roce 2019. Jarosław Kaczyński se ani tentokrát premiérského křesla neujal a zůstal „pouhým“ poslancem Sejmu; nikdo příčetný ale nepochybuje o tom, jak jsem již řekl, že skutečným vládcem Polska posledních let je právě on.

Jaké by Polsko bratrů Kaczyńských (píšu schválně bratrů, neboť Jarosław ve všech ohledech spolu-naplňuje vize zesnulého prezidenta Lecha) mělo být? A jaké už dneska z nemalé části je? Jak je vnímat? Záleží na úhlu pohledu, přirozeně. Zatímco Jarosław Kaczyński mluví v souvislosti s politickým programem PiS především o návratu k polskému tradicionalismu, o důsledném odpoutání se od komunistické a postkomunistické minulosti, o úzkém, historickém sepětí národa s katolickou církví, s níž se shoduje v názoru na řadu otázek (odpor vůči registrovanému partnerství homosexuálů, zákaz interrupce, zákaz eutanázie atd.), stejně jako o boji proti korupci (to vše ruku v ruce se štědrou sociální politikou a se silnou rolí státu ve společnosti obecně), odpůrci kritizují PiS za populismus, nacionalismus, porušování hodnot Evropské unie, primárně v souvislosti s údajným tažením proti nezávislosti soudů (tzv. „náhubkovým zákonem“, „umožňujícím pokutovat či propustit soudce, kteří kritizují vládní kroky proti justici, nebo se angažují v dalších, nespecifikovaných politických aktivitách“, jak napsal The Washington Post) a médií, jež se vládní strana snaží podle nich dostat pod kontrolu.

Polským i evropským liberálům je trnem v oku též přístup PiS k sexuálním a dalším menšinám, k otázce přerozdělování uprchlíků v rámci EU atd. Čas od času se dokonce objeví otázka ohledně setrvání Polska v Evropské unii, poslední vývoj ale ukazuje, že si Jarosław Kaczyński a PiS jsou velmi dobře vědomi prospěchu, který jejich zemi může z EU plynout a chovají se podle toho, tj. pragmaticky a racionálně, je-li to třeba (například při rozdělování finančních prostředků).

„Pražská kavárna“ vidí Polsko bratrů Kaczyńských, tak jako mnoho dalších věcí a složitých problémů, zjednodušeně, výhradně svojí „neomylnou“ optikou, tj. jako populistické, nacionalistické až xenofobní, „nemoderní“ a „neevropské“ v tom smyslu, jak těmto slovům rozumí právě ona a jak jim musí rozumět každý, kdo rok co rok s nadšením vyráží na festival Prague Pride. Žádnou náhodou není ani to, že se jedna z demonstrací spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře v letošním roce nesla pod heslem „Nechceme jít cestou Polska a Maďarska“, což bylo nepřijatelné i pro některé vůdce české politické opozice (například pro šéfa ODS Petra Fialu), kteří se jinak snaží Minářovy aktivisty nedráždit a spíše s nimi spolupracovat.

Mně osobně při kritice stávajících polských poměrů vadí zejména despekt vůči polským voličům, přezíravé věty typu „Tohle (míněna vláda PiS) si mohou zvolit jen Poláci…“ atd. Ponechám-li stranou, že taková nadutost není na místě apriori, rád bych připomněl, že Jarosława Kaczyńského přivedl opakovaně k moci tentýž elektorát, který předtím dvakrát zvolil Tuskovu Občanskou platformu; tehdy se ovšem těm samým Polákům dostávalo z Prahy i z Bruselu takřka výhradně pochvalných slov…

Smířit se s tím, že kromě „Tuskova“ či „Trzaskowskiho Polska“ je tu i „Kaczyńského Polsko“, jež je dnes dokonce silnější než to první, zkrátka není pro mnoho lidí – nejen v Praze a v Bruselu – snadné. Oba bratři, zesnulý Lech i na vrcholu moci jsoucí Jarosław, jsou nicméně, ať se to jejich kritikům líbí či nikoli, v posledním půlstoletí velmi úzce, bytostně spjatí s osudem této čtyřicetimilionové země, stejně jako s ní byli spjati komunističtí či postkomunističtí předáci Wojciech Jaruzelski (1923–2014) a Aleksander Kwaśnievski (*1954), jako, řečeno s mým milovaným Andrzejem Wajdou, s ní byl spjat „muž ze železa“ Lech Wałęsa (*1943), jako proevropský Donald Tusk (*1957) či jako kultivovaní katoličtí konzervativci typu expremiéra Tadeusze Mazowieckého (1927–2013). Akceptovat tuto skutečnost je to nejlepší, co můžeme ve vztahu k našim sousedům Polákům udělat.