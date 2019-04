Maňák: Další střet zájmů na obzoru? Babiš přešlapuje kolem bankovní daně | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | Premiér Andrej Babiš svými nejednoznačnými výroky opětovně rozvířil téma případného zavedení bankovní daně. Vládní šéf sice nakonec popřel, že by s bankovní daní vyslovil souhlas, ale připustil, že se o ní v koalici bude diskutovat. Pro vládní ČSSD je totiž bankovní daň ústředním politickým tématem. A Babiš nádavkem zatím jen pohrozil, že by si zavedení sektorové daně „zasloužili“ zlobiví mobilní operátoři.

Banky mají „smůlu“ v tom, že se jim dlouhodobě ekonomicky velmi daří, čímž k jejich vlastní škodě ženou oranžovou vodu na socialistický mlýn levicových stran, jako je vládní ČSSD. Rovnostářské argumenty ministryně Maláčové zavánějí třídním bojem, když v komentáři pro INFO.CZ hovoří o bankovním eldorádu v Česku a napadá údajné nemravné zisky bank v situaci, kdy vláda obtížně hledá každou miliardu, aby mohla přidat rodinám s dětmi a důchodcům.

Zatím jen slovní napadání tuzemských miliardářů, potažmo „miliardářských bankéřů“, je ovšem z úst vládní političky značně nekonzistentní už jen proto, že předsedou vlády je tuplovaný miliardář působící (nyní jen zprostředkovaně skrze svěřenský fond) v oboru, v němž navíc podstatnou roli hraje státní dotační „výpomoc“. A ve srovnání s dotovaným agrochemickým či zemědělským sektorem, v němž donedávna přímo a nyní formálně nepřímo generuje své miliardy premiér Babiš, jsou banky příkladem podnikatelsky liliové čistoty.

Jistě, tuzemské banky je možné sáhodlouze kritizovat za ledacos. Například jejich úroková strategie vůči střadatelům je ostudně krutá – přesněji řečeno, jde o strategii „neúrokovou“, neboť úroky na vklady jsou dlouhodobě nicotné. Vyvádění tučných dividend z Česka do ciziny na účty zahraničních matek, jež kdysi koupily zdejší stagnující banky doslova za hubičku (typickým příkladem je Česká spořitelna), by vydalo na samostatnou sžíravou knihu.

Jenže ani tyto aspekty bankovního působení nemohou být důvodem k politicky motivovanému oborovému trestání formou speciální daně. Selektivní zdaňování podnikatelských sektorů deformuje ekonomiku. Parceluje ji na preferované obory a ty „škodlivé“ či dokonce zakázané. Takto daňově pokřivený „trh“ není ku prospěchu nikoho. Ani státu. Základem zdravé ekonomiky musí být rovná pravidla. Zdaňovat více ty bohatší obory či firmy, je v rozporu nikoliv pouze s obecnými principy, ale i se skutečně zdravým rozumem.

Podle nejaktuálnějších vyjádření zatím premiér Babiš drží svůj odmítavý postoj vůči návrhu ČSSD na mimořádné sektorové zdaňování bankovních zisků. Nelze však vyloučit, že intenzita odmítání bude slábnout s tím, jak bude sílit hrozba konce vládní ekonomické hostiny. Růst HDP sahající v posledních letech mnohdy skoro až k pěti procentům se začíná měnit v šedivou stagnaci s formálním růstem na spíše symbolické úrovni. Nebude již dále snadné uspokojovat všechny průběžně nakumulované požadavky všech cílových skupin a saturovat sliby, jež v růstové euforii politici narýsovali v těch nejrůžovějších barvách. V časech chřadnoucí ekonomiky a ochabujícího tempa růstu příjmů vlády je každá další získaná miliarda navíc dobrá a potřebná v boji o voličské hlasy. Třeba i ta získaná nekonzistentním zdaněním toho či onoho podnikatelského sektoru.

Andrej Babiš v zatím posledním komentáři k sektorové dani odkázal ČSSD na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o státním rozpočtu na příští rok. Schillerová ještě před pár dny zdanění bankovního sektoru odmítla s tím, že by poškodilo českou ekonomiku. Uvedla, že by banky své nově vzniklé náklady plynoucí z bankovní daně promítly do poplatků vůči zákazníkům. Zpochybnila přitom protiargument, že by vysoká konkurence na trhu nedovolila bankám zdražovat služby. Podle Schillerové by banky v důsledku nové daně zdražily všechny možné poplatky, o hypotékách ani nemluvě.

Možná má Schillerová pravdu, a možná taky ne. Rozsoudit tento spor může případně jen praxe. Pokud by se sociální demokracii nakonec přece jen povedlo si na svém koaličním partnerovi bankovní daň „vydyndat“ (výměnou za to či ono; v politice není nikdy nic zadarmo), bylo by to absurdní. Vždyť samotný premiér je nekorunovaným králem dotovaného agrochemického, potažmo zemědělského neřkuli potravinářského sektoru. A o jejich mimořádném zdanění nikdo nemluví, i když se ledaskomu (určitě ne samotnému premiérovi) mohou i zisky v tomto sektoru zdát nepřiměřeně vysoké.

Kdyby (zatím ale jen hypoteticky) Babiš přece jen souhlasil s plánem na kolektivní daňové trestání „zlobivých“ podnikatelských sektorů (ať už bankovního či mobilního; ostatně, v sektoru pojišťovacím to již nastalo – Schillerová reálně chystá mimořádné zdanění pojišťoven), šlo by o další dimenzi premiérova střetu zájmů, tentokrát v oblasti daňového zvýhodňování, respektive znevýhodňování celých podnikatelských skupin. (Ostatně, princip kolektivní „viny“ jedné podnikatelské skupiny si už Babiš vyzkoušel zavedením EET).

I když zatím prosazení bankovní (či jiné sektorové) daně není na programu dne, může k tomu dojít fakticky kdykoliv, protože v politice je možné cokoliv. A v časech chřadnoucí ekonomiky to platí trojnásob. V kontextu uvedeného se případné praktické finanční dopady zavedení bankovní daně na zákazníky jeví jen jako nepodstatná nuance.