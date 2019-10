Maňák: Vláda se chlubí cizím peřím. Za vyšší penze děkujte ekonomice, nikoli ministrům | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | Za jeden z nejnovějších „dobrých skutků“ vydává Babišova vláda zvýšení důchodů od ledna příštího roku. Ve víru politických bojů se ale zapomíná na to, že o zvyšování penzí primárně rozhoduje úspěch ekonomicky aktivních obyvatel a firem, potažmo růst ekonomiky. Tedy faktory, které vláda pozitivně ovlivnit neumí.

Penzisté si od ledna 2020 polepší v průměru o 900 Kč na zhruba 14 300 Kč. Důchody vzrostou o zhruba 150 Kč nad rámec toho, co plyne z povinné inflační valorizace, která by dala v průměru „jen“ 750 Kč. Podstatnější, než způsob přerozdělení peněz, jsou ale zdroje, ze kterých lze zvýšení reálně zaplatit.

Jak to tak chodí, zásluhy za zvýšení důchodů si přisvojili vládní představitelé. Premiér Babiš nejnověji mluví o tom, že vláda „dramaticky zvyšuje důchody o 900 Kč,“ zatímco jiné vlády prý tolik nedávaly a Kalousek „přidal“ jen 40 Kč. I ministr Brabec zdůraznil aktivní roli vlády, když řekl, že „tato vláda přidala několikrát více, než předchozí vlády“. Ministerstvo financí pod kontrolou hnutí ANO uvedlo, že výdaje na důchody vzrostou o 34,9 mld. Kč na celkových 507,4 mld. Kč, a to především „v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč“.

Všechna tato vyjádření implikují dobrou vůli vládnoucích politiků, kteří se rozhodli penzistům přidat. Interpretaci o „velkorysé a přející vládě“ převzala i mnohá média, jež referovala o tom, že „vláda zvýšila penze“, což vyvolává dojem, že bez jejího silného sociálního cítění a bez její nezměrné obětavosti při získávání peněz by se penze zvýšit nemohly.

Nelze se pak divit, pokud si někdo myslí, že navyšování důchodů v Česku vypadá tak, že vláda projevila enormní blahosklonnost a filantropickou vůli rozdávat i za cenu vlastního zbídačení, zatímco předchozí kabinety byly „sobecké“, protože penzistům přidávaly méně či fakticky vůbec. Skutečnost je ale taková, že vládnoucí politici si prostě nejnovější zvýšení penzí jen přivlastnili jako svoji zásluhu.

Realita je následující: Primárně vzato, zvýšení penzí „zařídili“ ekonomicky aktivní občané, kteří ze svých příjmů platí důchodové pojištění. Samozřejmě plus firmy, které se na odvodech důchodového pojištění za své zaměstnance významně podílejí.

Babišova vláda měla a má cosi jako „historické štěstí“ v tom, že se ekonomice a tedy i poplatníkům – ať už jde o firmy, jejich zaměstnance či živnostníky – daří. Důchodový účet přetéká penězi, jelikož příjmy z důchodového pojištění (díky mimořádnému růstu ekonomiky) stabilně a utěšeně rostou.

Loni stát takto od poplatníků dostal ve formě důchodového pojištění téměř 459 mld. Kč a z toho na důchody a další výdaje s tím spojené utratil 440 mld. Kč, když samotná administrativní správa důchodového systému stála šest miliard Kč. Letos má z výběru důchodového pojištění „přitéct“ 494,6 mld. Kč. I proto skončil důchodový účet loni v přebytku na úrovni 19 miliard korun a srovnatelný přebytek má nastat i v roce letošním a příštím. Sám stát sám pro to nemusel udělat takřka vůbec nic. Stačilo jen příliš nepřekážet.

Příliš se nemluví o tom, že rekordně roste počet plátců důchodového pojištění. Na konci roku 2018 jich bylo 5,341 milionů. Za dva roky přibylo 168 tisíc poplatníků, přičemž počet starobních důchodců za tuto dobu vzrostl „jen“ o 15 tisíc. Děje se pravý opak důchodového „krachu“, který byl prorokován v obavě, že plátců do systému bude ubývat a penzistů přibývat. Zjevně to nebude trvat věčně: předpokládá se, že z důvodů demografických se uvedený trend v budoucnu skutečně obrátí. Na aktuálním stavu důchodového účtu to však vůbec nic nemění.

Suma sumárum, z výše uvedeného je zřejmé, že díky růstu ekonomiky a úspěšnosti tržních subjektů, pilně pracujících a ještě pilněji platících, mohla vláda rozdělit na penze mnohem větší sumu, v důsledku čehož jdou penze nahoru.

Pochopitelně, nelze tvrdit, že vláda s penzemi nemá nic společného a výše uvedená slova jsou určitým zjednodušením. Formálně vzato jsou příjmy z důchodového pojištění součástí státního rozpočtu, jenž má kabinet pod palcem. Ve skutečnosti však Babišova vláda vlastně jen dala formální razítko na to, že se větší objem důchodových prostředků může (dle určeného vzorce) přerozdělit ve formě vyšších penzí. Vláda peníze nesháněla, nevyrobila ani nevykouzlila. Některé předchozí vlády takové „politicko-ekonomické štěstí“ neměly. Například v letech 2012 a 2013 (Nečasova vláda s ministrem financí Kalouskem) byl důchodový systém v deficitu 55 miliard ročně (poplatníci vždy odvedli o 55 mld. Kč méně, než vláda přerozdělila penzistům).

Mluvit o tom, že vláda zvyšuje důchody, a nezmínit v první řadě dominantní zásluhu firem, jejich zaměstnanců a živnostníků, je přinejmenším nepřesné. Kabinet si jen přivlastňuje současnou dobrou kondici ekonomiky, s níž má ovšem sám máloco společného. Odvážněji řečeno, je to čistokrevné chlubení se cizím peřím.