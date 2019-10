Koupě TV Nova: Pět klíčových otázek pro Petra Kellnera | info.cz

Razítka

Dohoda o koupi sice leží podepsaná na stole, ale na cestě k zařazení skupiny CME do skupiny PPF zbývá stále ještě několik kroků. Než provozovatel televizních stanic skončí v hájemství Petra Kellnera vedle společností jako O2 či Home Credit, potrvá to přibližně osm měsíců a nepočítaně razítek. Kromě souhlasu akcionářů CME je k úspěšnému uzavření transakce zapotřebí posvěcení od Evropské komise a především od národních regulátorů v zemích, kde stanice skupiny CME působí.

Kellnerova PPF si nepochybně předem spočítala šance, že transakce u národních a nadnárodních regulátorů projde. To ovšem neznamená, že je budoucí vývoj zcela bez rizik. V této souvislosti stojí za to připomenout například loňskou situaci, kdy PPF v Bulharsku kupovala provozovatele tamní televizní jedničky, společnost Nova Broadcasting Group. Do cesty akvizice se nicméně tehdy postavil tamní národní regulátor, který konstatoval, že by PPF získala příliš velký podíl na trhu, mohla ovlivňovat ceny, a transakci proto zarazil.

„Podle mě je však nyní již nejtěžší část transakce s prodejem CME hotová. Nyní nás čeká relativně dlouhá cesta, na které budou získávána razítka a plněny formální náležitosti. Bulharsko v minulosti ukázalo, že tato cesta může být trnitá, a nakonec nemusí vést k cíli, bude proto zajímavé sledovat, jak celé akviziční dobrodružství dopadne. Investoři na burze se jistě mají na co těšit,“ říká pro INFO.CZ hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček.

Nový ředitel

Nový majitel společnosti CME dal sice najevo, že „žádné překotné zásahy do fungování společnosti“ neplánuje, že by ale vše zůstalo při starém, je rovněž nepravděpodobné. Minimálně co se týče personální oblasti. Podle informací INFO.CZ hledá PPF nového výkonného ředitele, který by nejsledovanější českou komerční televizi řídil. To by ostatně dávalo smysl, od letošního června totiž Novu z pozice Co-CEO zastávají finanční ředitelka Klára Brachtlová s obchodním ředitelem Janem Vlčkem. Ti letos v létě vystřídali (jednoho z Co-CEO celé skupiny CME) Christopha Mainusche.

Synergie ve skupině

Toto je asi ta nejpříjemnější výzva, kterou má nyní tým Petra Kellnera na starosti – zajistit co nejsmysluplnější synergie v rámci skupiny PPF. Pokud se transakci podaří úspěšně zakončit, pod jednou střechou se v Česku ocitne jak O2, tak i televize Nova. To by oběma společnostem dávalo poměrně velké možnosti, jak využít bohaté produkce Novy a širokého zásahu O2. Silnou možnost synergií ostatně skupina zmínila i jako jeden z hlavních důvodů pro uskutečnění celé fúze. Propojování mediálního a telekomunikačního, případně i technologického byznysu je dnes ve světě trendem. Ostatně, skvěle to dokazuje americký koncern AT&T, který majoritní podíl Novy doteď vlastnil.

Hledání smysluplných synergií však v případě fúze (technicky vzato se skutečně jedná o fúzi a nikoliv o akvizici) CME s dceřinými společnostmi PPF není jen případ České republiky. PPF má byznys na všech trzích, kde CME vysílá (Česko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko). V Bulharsku PPF vlastní mobilního operátora Telenor, na Slovensku pak firma kromě místního operátora O2 prostřednictvím Mall Group vysílá Mall TV. Ta by se údajně v budoucnu měla dostat i na další zahraniční trhy, kde Mall Group již nyní funguje, tedy třeba i do Rumunska.

Změna strategie

Nový vlastník CME by podle odborníků mohl velmi reálně uvažovat o změně vysílací strategie alespoň v některých ze svých nově nabytých televizních stanic, které by mohl zpoplatnit. „Pro české mediální prostředí je akvizice jednoznačně významnou vzpruhou, která může zásadně proměnit celý televizní trh. Ten má ve srovnání s okolními zeměmi největší podíl sledovanosti ve volně dostupné nabídce, noví vlastníci by mohli část programu posunout do placeného segmentu. Tím by nejen rozhýbali trh placených kanálů, ale zároveň i uvolnili prostor ve volně dostupném sektoru, který je již saturovaný,“ vysvětluje Erika Luzsicza, majitelka mediální společnosti Axocom. Zpoplatnění některých televizních kanálů se jeví jako lákavá volba, tím spíše, že si Češi v poslední době stále více zvykají za digitální služby platit.

Divestice

Ať už si Petr Kellner koupil CME z vlivových důvodů, nebo proto, že jde především o dobrý byznys, je na místě otázka, zda má PPF zájem o všechny současné televizní stanice, které má nyní CME ve svém portfoliu. Podle některých expertů na oblast M&A, s nimiž INFO.CZ hovořilo, není vyloučený scénář, že by se firma mohla některých televizí zbavit.

Pohledem čísel plyne největší obrat CME z českého a rumunského trhu, právě ten druhý jmenovaný však letos poněkud ztrácí dech. Za prvních devět měsíců letošního roku zaznamenaly rumunské aktivity CME pokles tržeb o více než sedm procent a zároveň i nejnižší nárůst OIBDA zisku (provozní zisk před započtením amortizací a odpisů) ze všech trhů – jen o 1,7 procenta. Růst tržeb na Slovensku přitom za stejné období dosáhl více než 70 procent, v Bulharsku pak 25 procent a v České republice necelých 10 procent.

Vedení CME nicméně během nedávného konferenčního hovoru k hospodářským výsledkům investory uklidňovalo. Jeden z výkonných ředitelů CME Christoph Mainusch uvedl, že se rumunské příjmy z reklamy začaly ve třetím kvartálu stabilizovat a za celý rok by tak obrat z tamního trhu měl skončit v černých číslech.