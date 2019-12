Mediální rady by měly být transparentnější, apelují někteří jejich členové | info.cz

Veřejnost ať velkým, tak i malým mediálním radám nerozumí, a ty by proto měly být transparentnější. Jak tři malé rady veřejnoprávních médií, tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, tak především takzvaná velká mediální rada – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, by měly poodhrnout oponu, za níž rozhodují, myslí si člen RRTV Vadim Petrov.

„V tomto ohledu nejsme dost transparentní, většinou například dostatečně nezdůvodňujeme, proč rozhodujeme tak, jak rozhodujeme,“ uvedl Petrov v rámci diskuse Rozpravy o českých médiích. Člen velké rady tím narážel zejména na strojově psané tiskové zprávy, které RRTV vydává po svých zasedáních. Z nich lze většinou mezi paragrafy vyčíst pouze strohá fakta, důvody, které k daným rozhodnutím vedly, nicméně již nikoliv.

„My tam třeba rozhodneme, že televize Barrandov dostane pokutu, a tím to končí,“ navázal Petrov. „Právě tam je přitom podle mě rezerva naší komunikace, mohli bychom to vysvětlovat mnohem více. Říct, na základě čeho jsme tak rozhodli, trochu to rozvést. Zákon to sice po nás explicitně nevyžaduje, ale ani nám v tom nijak nebrání. A pokud se podíváme do historie naší Rady, tak rozhodnutí komentovaly mnohem více,“ dodal člen RRTV.

Za větší transparentnost mediálních rad se přimlouvala i moderátorka celé diskuse, děkanka FSV Alice Němcová Tejkalová. „Mě by těšilo větší zapojení členů mediálních rad do různých diskusí k médiím. Myslím, že radám by prospělo, pokud by byly otevřenější, efekt by byl i v tom, že by se pak okolo nich nešířilo tolik pověr a fám,“ dodala děkanka.

Větší transparentnost by pak ocenila i bývalá ministryně práce a sociálních věcí a současná členka „malé“ rady ČTK Michaela Marksová. Ta během diskuse dodala, že by veřejná jednání její rady mohla být streamovaná po internetu, což by mohlo přitáhnout větší zájem veřejnosti o práci rady.