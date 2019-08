Peníze, show a soutěživost: Čeští miliardáři se vrhli na eSport. O jaké peníze jde? | info.cz

Peníze, atraktivní obsah a hlavně spousta adrenalinu. To jsou tři klíčové ingredience eSportu, dynamického odvětví profesionálního hraní počítačových her, které si i mezi českou veřejností získává stále větší oblibu. Rostoucí, až 100milionový tuzemský trh proto láká i těžké váhy mediálního byznysu: tento měsíc oznámili akvizici z oblasti eSportu majitel televize Prima Ivan Zach či vlastník vydavatelství CNC Daniel Křetínský. Další takové akvizice budou podle odborníků následovat.

Oblasti médií a eSportu k sobě mají mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát. Mediální domy takovou akvizicí získávají nový obsah i atraktivní cílovou skupinu, menší eSportové společnosti zase stabilní zázemí a větší legitimitu v očích inzerentů. „Sektor eSports je pro české mediální domy příležitostí, jak se přidat na růstovou vlnu a získat práva pro vysílání přenosů. Dodatečně se jedná i o skvělý marketingový kanál, kterým se marketéři dostanou k jinak obtížně přístupnému segmentu mladých – a vůči tradiční reklamě rezistentních – lidí,“ vysvětluje logiku vzájemné symbiózy Karel Kotoun, manažer finančních služeb společnosti Accenture.

Že oba typy byznysu soupeří o podobné cílové publikum naznačil v lednu i dopis, který svým akcionářům rozeslala videotéka Netflix. Podle ní je současný fenomén herní scény Fortnite pro společnost větší hrozba, než někteří tradiční rivalové: „Soupeříme – a prohráváme – více s Fortnite, než s HBO.“

Koncert pro deset milionů

Česká média ovšem prozatím odvětví eSportu jako přímou konkurenci nevnímají. „Přitom přesně Fortnite je příkladem toho, že by se bát měla,“ argumentuje pro INFO.CZ majitel agentury Socialsharks a eSportový investor Petr Andrýsek. „Když Fortnite uspořádal ve hře koncert, tak se na něj přímo do hry přišlo podívat deset milionů uživatelů.“

I proto mediální byznysmeni Ivan Zach a Daniel Křetínský (který vlastní i INFO.CZ) tento měsíc oznámili dvě velké akvizice v oblasti eSportu. Zachova THR Media nejdříve oznámila koupi půlky společnosti Playzone, která kromě provozování stejnojmenného webu pořádá například i Mistrovství republiky v počítačových hrách, následně Křetínský prostřednictvím EC Investments (ECI) oznámil akvizici polovičního podílu v eSportové agentuře Grunex. Na nedostatek diváků si zjevně nebudou muset stěžovat. „Podle aktuálního průzkumu společností PayPal a SuperData se letos v České republice očekává růst publika elektronických sportů o 51 procent, což jen výrazně nad evropským průměrem (21 procent),“ upozorňuje Kotoun.

I podle Andrýska, který mimochodem ve své agentuře v úvodu letošního roku vytvořil separátní divizi věnující se právě jen eSportu a gamingu, dávají oznámené akvizice smysl. „Je to logické zejména z pohledu doplnění nabídky; většina inzerentů má eSport ve svých OMK (Other Media Kits) rozpočtech. Pro EC Investments je to logický krok, protože mají v portfoliu Spartu – a sportovní kluby jsou typickým vlastníkem eSport týmu v zahraničí, dále CZC, pro kterou jde o důležitou součást byznysu či web iSport.cz, kde eSport může být další rubrikou. Synergie zde rozhodně jsou,“ uvažuje Andrýsek.

Filip Mikel, manažer oddělení auditu společnosti Deloitte, dodává, že dva oznámené nákupy z poslední doby určitě nemusí být poslední. „Můžeme očekávat, že budou následovat další akvizice podobného typu, které se budou snažit dosahovat synergií mezi tradičními médii a rozvojem eSportu v České republice.“

Firmy netuší, která bije

Rostoucí trh kromě vydavatelských domů přitahuje i firmy, které se chtějí na růstové odvětví marketingově napojit, prozatím jim to ale příliš nejde. „Firmy často vůbec netuší, o co jde. Vůbec nemají představu o jak velkou, respektive ekonomicky silnou cílovou skupinu se v eSportu jedná,“ glosuje Andrýsek. „Je ale podle mě jen otázkou času, než na to přijdou. S eSportem je to jako se sociálními sítěmi před deseti lety: Kdo tam bude dřív, bude mít velkou výhodu.“ V současné době tak mají náskok firmy, které se v českém eSportu marketingově a sponzorsky angažují, z těch větších je to Vodafone, Kofola či CZC.

Právě sponzorské aktivity tvoří největší objem globálního trhu eSportu, který by podle studie Global Esports Market Report (GEMR) měl letos vzrůst o více než čtvrtinu na 1,1 miliardy dolarů (přes 25 miliard korun). Na sponzorské aktivity z tohoto koláče připadá 456 milionů dolarů, významná část trhu patří rovněž prodeji mediálních práv (251 milionů dolarů) a reklamě (189 milionů dolarů). GEMR předpokládá, že trh bude významně růst i v příštích letech, pro rok 2022 počítá s expanzí až na 1,8 až 3,2 miliardy dolarů. Řádově většího růstu by trh mohl dosáhnout v případě, že by se odvětví eSportu stalo součástí Olympijských her, což Olympijský výbor zvažuje.

S růstem sponzorských a marketingových výdajů roste zájem fanoušků i odměny pro vítěze turnajů, které se v eSportu pořádají. To bylo patrné například i na nedávném mistrovství ve hře Fortnite, kde bylo pro stovku nejlepších hráčů připraveno 15 milionů dolarů. Vítěz turnaje si odnesl tři miliony dolarů, což je srovnatelně, jako má vítěz Wimbledonu, a víc, než získá šampion Tour de France. A mimochodem: tento turnaj sledovala v New Yorku vyprodaná devatenáctitisícová aréna spolu s dalšími 2,3 miliony diváků na streamovacích platformách.