Populistická úlitba Žlutým vestám. Macronův bývalý ekonom cupuje daň proti Googlu | info.cz

O zdanění technologických gigantů se na půdě Rady Evropské unie i dalších nadnárodních organizací (OECD) hovoří již delší dobu, zatím však bez úspěchu. Evropské řešení spadlo pod stůl letos na jaře, když se Skandinávie a Irsko odmítly podílet na společné legislativě, která měla společnosti poskytující digitální služby danit třemi procenty z jejich obratu. Jednotlivé státy sedmadvacítky proto nyní začínají představovat vlastní legislativy, jak velkým digitálním hráčům zabránit ve vynášení zisků do daňových rájů.

„Francouzské řešení je ovšem velmi špatně implementováno,“ míní v rozhovoru pro INFO.cz francouzský ekonom Christopher Dembik. „Vlastně se z toho stalo populistické opatření, které vzniklo ze dne na den,“ dodává. Podle Dembika zákonu chybí širší koncepce, která by zaručila jeho reálný účinek. Původním záměrem totiž bylo snížit markantní rozdíl v reálném zdanění firnem z kategorie GAFA a malých a středních podniků, nicméně současná daň podle Dembika způsobí jen to, že dodatečná daňová zátěž dopadne zprostředkovaně na francouzského spotřebitele. „Ostatně Amazon již nedávno oznámil, že daň bude přenesena na francouzské společnosti využívající její služby, a v konečném důsledku je tedy pravděpodobné, že dodatečné náklady zaplatí francouzský spotřebitel,“ upozorňuje Dembik.

Ústupek Žlutým vestám

Dembik, makroekonomický stratég Saxo Bank, rovněž poukazuje na to, že hlavním impulzem pro zavedení nové daně byly ústupky, které Macron pod tlakem slíbil protestnímu hnutí Žlutých vest. Na ně francouzský prezident potřebuje peníze a nová daň by měla do státní kasy podle odhadů přinést vítaných půl miliardy eur ročně (navíc s retroaktivní působností od 1. 1. 2019). „Jenomže to na slíbené ústupky nestačí, navíc takový příjem je vzhledem k tomu, co GAFA ve Francii inkasuje, poměrně nízký,“ říká Dembik.

Francie nastavila svou digitální daň podobným způsobem, jako s ní počítala i evropská legislativa. Namísto zisku u společností, které mají globální obrat z digitálních služeb nad 750 milionů eur, daní tržby, a to třemi procenty. S podobným nastavením přitom počítá v budoucnu i Česká republika, kde by podle vyjádření politiků mohlo být zdanění ještě o pár procentních bodů vyšší. V tuzemsku se dostává pravidelně pod palbu veřejného mínění například společnost Google, která loni podle serveru Borovan.cz zaplatila na daních pouze devět milionů korun, její tržby přitom dosáhly 311 milionů dolarů.

Představit svoji digitální daň po Francii plánují i další státy Evropské unie (a některé mimoevropské země jako například Indie). Jak upozorňuje web Foreign Policy, Velká Británie by měla implementovat podobné opatření příští rok, Španělsko a Itálie by rovněž měly představit své zákony v nejbližší době. Společně s Francii tak plánují digitální daň zavést čtyři z pěti největších ekonomik Evropské unie.

Národní daně by měly být jakýmsi přechodným řešením, které by mělo být v platnosti alespoň do doby, než se podaří nalézt širší shodu – nejspíše na půdě OECD. Podle Dembika je mezistátní dialog při zavádění daně potřebný, po krachu celoevropského řešení vidí jako nejslibnější cestou dialog s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten se však, vzhledem k tomu, že většina společností, které jsou GAFA daní zasaženy, pochází z USA, k zavedení francouzské daně nestaví dvakrát vstřícně; dokonce Francii pohrozil zavedením odvetných cel na dovoz vína.

„Podle mě je ale velmi málo pravděpodobné, že by USA skutečně zavedly odvetné obchodní sankce vůči Francii,“ říká stratég Saxo Bank. „Pokud by Trump opravdu chtěl postupovat tímto způsobem, mohl by už od začátku využít článek 891 amerického daňového zákoníku, který umožňuje okamžitě zdvojnásobit daňovou sazbu Francouzů žijících v USA. To by bylo rychlé a snadné odvetné opatření,“ míní Dembik.

Vyjednavačský apetit

Namísto odvetných cel se tak podle Dembika dost dobře může nakonec stát, že Macron s Trumpem budou pracovat společně. Ostatně, sám americký prezident není velkým příznivcem současné divoké jízdy digitálních hegemonů. „Vzhledem k opakované nevraživosti Trumpovy administrativy vůči společnostem v Silicon Valley je pravděpodobné, že postoj Washingtonu vůči Francii odráží spíše vlastní touhu být tím, kdo zahajuje daňový proces s GAFA. Mezi americkými a francouzskými vyjednavači existuje skutečný apetit ke snaze o mezinárodní dohodu, která by nahradila zákon prezidenta Macrona. Trumpova administrativa určitě nechce, aby s efektivním modelem zdanění přišla nějaká třetí strana – v tomto případě Francie,“ uvádí Dembik.

Podle Dembika mají Macron i Trump mnoho překrývajících se bodů zájmu, které by ke společné dohodě mohly vést: Oba politici bojují proti daňovým únikům velkých společností, jsou pevně v opozici vůči nové kryptoměně Libra na Facebooku, bojují proti daňovým rájům nebo se snaží o lepší kontrolu a regulaci oligopolních pozic v technologickém sektoru. Nová dohoda by podle Dembika mohla vést i k většímu zdanění digitálních firem, než jsou aktuální tři procenta ve Francii.

Macron bude mít možnost s Trumpem – a dalšími světovými lídry – brzy probrat digitální daň osobně. Na konci srpna se totiž oba politici potkají během zasedání skupiny G7 ve francouzském Biarritzu a agenda zdanění digitálních korporací bude na stole.