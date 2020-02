Šestnáct milionů problémů pro Mladou frontu. Do insolvence se přihlásili další věřitelé | info.cz

Chvíli to už vypadalo, že se insolvenční bouře nad modřanským vydavatelstvím Mladá fronta bez větších následků přehnala. Opak je však pravdou. Poté, co mediální dům Františka Savova na konci ledna zaplatil – údajně smyšlenou – pohledávku za čtyři a půl milionu korun, objevili se dva noví věřitelé. A spolu s nimi i další pohledávky, nyní za téměř 16 milionů.

Nejprve trocha kontextu. Za insolvenčním řízením vůči Mladé frontě jsou podle insiderů spory vlastníka vydavatelství Františka Savova – který se posledních sedm let před českou justicí skrývá v Londýně – a rodiny Strnadových. Boj, především o Savovovy firmy, se vede na několika frontách. Pro veřejnost nejviditelnější případy jsou spory o vagonku Legios, převzetí automobilového dealerství Car Store či letištní společnosti Skyport nebo právě insolvenční řízení spojené s vydavatelstvím Mladá Fronta.

Ještě během ledna to přitom vypadalo, že je o Mladou frontu dobojováno. Vydavatelství se rozhodlo – byť nerado – zaplatit čtyř a půl milionovou pohledávku společnosti Bazcom Jiřího Mařase, který patří mezi obchodní partnery Strnadova holdingu Czechoslovak Group.

„Dlužníkovi nezbylo než zvolit tento postup, když … každým dnem probíhajícího insolvenčního řízení vzniká dlužníkovi další škoda,“ vysvětlovalo tehdy vydavatelství své kroky. Mladá fronta tehdy doufala, že vzhledem k tomu, že byl v tu dobu do insolvenčního řízení přihlášen jediný věřitel, společnost Bazcom, budou tímto krokem insolvenční trable vyřešené. „K dnešnímu dni zde není aktivně legitimovaný insolvenční navrhovatel, který by měl za dlužníkem jakoukoliv pohledávku. Insolvenční návrh proto musí soud odmítnout pro zjevnou bezdůvodnost,“ uvedl tehdy mediální dům společně se zaplacením sporné pohledávky.

Tento předpoklad se však ukázal jako mylný. Téměř současně s uhrazením pohledávky Bazcomu se totiž do insolvenčního řízení po dvou měsících přihlásila další společnost Jiřího Mařase – Bohemia Silver. Ta u soudu uplatňuje pohledávky dohromady za 2,5 milionu. Týden poté se pak do insolvenčního řízení přidala ještě jedna firma, společnost BIZCOM. Ta po vydavatelství požaduje přes 13 milionů, a to za nedodané protiplnění za vytvoření softwarové aplikace pro Mladou frontu a za nedodanou inzerci.

Pro modřanské vydavatelství jde o podstatnou komplikaci. Už z dřívější argumentace mediálního domu totiž bylo zřejmé, že insolvenční řízení pro Mladou frontu představuje problém. Problém reputačního rizika, problém pro obchodní partnery i problém z hlediska zaměstnanců. Minimálně jeden redaktor z vlajkového titulu vydavatelství, časopisu Euro, kvůli insolvenci odešel. Mladá fronta navíc ještě v polovině ledna v insolvenčním řízení argumentovala tím, že na svém bankovním účtu má 8,3 milionu korun a její finanční situace tak umožňuje bezproblémové vyřízení – tehdy jediné, 4,5milionové – pohledávky. Nyní by však tato suma peníze na pokrytí přihlášených pohledávek vydavatelství nestačila.

Dnes se tu hodně řeší ta insolvence firmy Mladá fronta a.s. (mj. vydavatel Eura). Tudíž dávám na vědomí, že jsem dnes podal výpověď. Od ledna jdeme s kolegy budovat nový mediální projekt. Další informace zveřejním, jakmile to bude možné. — David Tramba (@TrambaDavid) November 27, 2019

Modřanské vydavatelství pro INFO.CZ uvedlo, že „nové“ pohledávky neuznává, podobně jako původní pohledávku firmy Bazcom. Rozdíl je v tom, že nově přihlášené pohledávky neplánuje uhradit. „Pohledávky v žádném případě neuznáváme a vymezíme se vůči nim dalším podáním u soudu. Pohledávky jsou jednoznačně spjaté s kampaní CSG vedenou proti vydavatelství Mladá fronta,“ uvedla šéfka komunikace vydavatelství Mladá fronta Pavlína Míčová. Ta dodala, že podle názoru vydavatelství se jedná jen o „další umělé prodlužování insolvenčního řízení.“

Společnost Czechoslovak Group ústy tiskového mluvčího Andreje Čírtka vedení kampaně CSG proti Mladé frontě odmítlo. „Je pod naši úroveň na tato tvrzení reagovat. Pokud je vydavatelství MF ve finančních problémech, jedná se o důsledek jeho podnikatelské činnosti, na kterou nemá naše skupina žádný vliv,“ tvrdí Čírtek.

Nové záznamy v insolvenčním rejstříku nejsou pro Mladou frontu jedinou aktuální nepříjemností. Firma už dříve přiznala, že celkové závazky po splatnosti v polovině ledna činily téměř 26 milionů korun (Mladá fronta jedním dechem dodává, že žádný z těchto závazků není po splatnosti déle než 90 dní).

Ještě o něco problematičtější se pak jeví fakt, že kampelička Artesa, u které má vydavatelství rovněž vedené účty, podle našich informací Mladé frontě zplatnila její kontokorentní úvěr ve výši 35 milionů a obeslala zákazníky MF výzvou, že mají peníze posílat přímo jí.

„Společností Artesa bylo zřízeno zástavní právo ke všem současným, budoucím nebo podmíněným pohledávkám Mladá fronty jako zástavcem. … Jakékoliv plnění na pohledávky Mladé Fronty jste tak povinni zasílat na účet společnosti Artesa jako zástavního věřitele,“ píše se v dopisu, který má INFO.CZ k dispozici.