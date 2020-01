Velká finanční injekce. Investoři poslali Deníku N na provoz přes 35 milionů korun | info.cz

Akciová společnost N media, vydavatel českého Deníku N, loni získala od svých investorů finanční injekci přes 35 milionů korun. Vyplývá to ze zápisu z valné hromady společnosti, která se konala v prosinci. Peníze chce vydavatelství podle ředitele Jána Simkaniče použít na další „provoz a rozvoj Deníku N“.

Zápis z valné hromady společnosti z loňského prosince ukazuje, že Deník N získal formou „dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál“ přes 35 milionů korun. Většina těchto peněz, 32,7 milionu, pochází od majoritního vlastníka vydavatelství, firmy Independent Press, kterou stejným dílem vlastní manželé Horákovi z nakladatelství Albatros a šest dalších investorů.

Zbylé finance, 100 200 eur (přes 2,5 milionu korun), pak pocházejí od akciové společnosti Denník N, vydavatele stejnojmenného slovenského deníku, který stál vzorem českému projektu.

„Finance budou využity na provoz a rozvoj Deníku N,“ vysvětlil šéf českého mediálního projektu Ján Simkanič důvod této injekce. Bez odpovědi však nechal otázku, zda pro letošní rok z těchto financí plánuje po vzoru slovenského vydavatelství nastartovat i český ekonomický Deník E. Internetovou doménu www.DenikE.cz má do konce jara letošního roku zaregistrovanou vydavatel slovenského Denníku, společnost N Press.

Valná hromada společnosti N media v závěru loňského roku rovněž schválila účetní závěrku vydavatelství za rok 2018, které tak první měsíce své existence ukončilo ve ztrátě přes 11 milionů korun. Jak se médiu dařilo loni nechce Simkanič zatím naznačovat: „Loňský finanční výsledek oznámíme, až budou úplně přesná data,“ říká pro INFO.CZ. V provozním zisku by mělo být vydavatelství podle Simkaniče do čtyř let od založení projektu, tedy v roce 2022. „Dosavadní vývoj je zatím lepší, než jsme plánovali,“ dodává.