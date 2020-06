České firmy čelí nájezdům zahraničních investorů, na vině je i pomalá vládní pomoc | info.cz

Koronavirem oslabené české podniky se dostávají do hledáčků zahraničních investorů. Ti vcelku pochopitelně chtějí využít jejich slabší ekonomické pozice a do těchto firem za výhodných podmínek majetkově vstoupit. „Ano, máme signály, že už to probíhá,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ partner ve společnosti CEE Attorneys zodpovědný za oblast M&A Lukáš Petr. Jeho slova potvrzuje i hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček.