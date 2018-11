Proč vezli Babišova syna na Krym? Pomáhají premiérovi ruské tajné služby?, táže se expert

Buď je podle Mlejnka Babišův syn opravdu duševně nemocný, anebo není. „Pak ale vyvstává otázka, proč chce potopit svého otce? Že se mu „prázdniny na Krymu“ nelíbily, anebo i z jiných důvodů? Bohužel, odpovědi na tyto otázky neznám a obávám se, že je v tuto chvíli nezná skoro nikdo,“ doplňuje politolog. A pak se podle něj nabízí ještě jedna hypotéza.

„Pokud to celé souvisí se zakázkou na dostavbu dalších jaderných bloků, pak se ten „výlet na Krym“ mohl odehrát bez Babišova vědomí a i teď se ta kauza „valí“ způsobem, aby to prospělo ruským obchodně-politickým zájmům. Vláda totiž podle řady signálů nechtěla jít Rusku na ruku tak, jak na to třeba tlačil Hrad a jeho okolí,“ uzavírá politolog rozhovor pro INFO.CZ.



Babiš junior tvrdí, že po zahájení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo jeho otec chtěl, aby zmizel, a on se tak nedobrovolně ocitl na Ruskem anektovaném Krymu. Podle Babiše juniora, který byl jedním ze spolumajitelů Čapího hnízda, ho na poloostrov odvezl manžel lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo,“ řekl novinářům premiérův syn.

Dita Propotopovová dle televize Seznam působila na ministerstvu financí ve stejné době, kdy v jeho čele stál Andrej Babiš. Je rovněž autorkou jedné z lékařských zpráv, která dokládá, že Babiš junior nemůže být stíhán v kauze Čapí hnízdo, protože není zdravotně způsobilý. Stížnost premiérova syna ale státní zástupce zamítl, jeho stíhání tak pokračuje dál.

Andrej Babiš nařčení odmítá.

