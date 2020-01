„Šlo o spontánní rozhodnutí.“ Zdechovský vysvětluje, proč odstoupil z boje o předsedu lidovců | info.cz

Europoslanec Tomáš Zdechovský překvapil delegáty sjezdu KDU-ČSL tím, že se vzdal kandidatury na předsedu strany. A těžko říct, komu tím pomohl. Podle něj byly prognózy hodně vyrovnané. „Pokud jde o to, že jsem se rozhodl těsně před sjezdem, chtěl jsem, aby to rozhodnutí mělo pro KDU-ČSL nějaký význam. Abychom se někam posunuli,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ.

Těsně před zahájením volby předsedy KDU-ČSL jste se vzdal nominace. Lze to chápat tak, že vaše šance a váš čas teprve přijdou?

Můj čas určitě přijde. Mluvil jsem o tom s mnoha lidmi, mimo jiné s Petrem Pithartem, Pavlem Bělobrádkem, Romanem Línkem a dalšími. Až do pozdního včera jsem to probíral také se svými nejbližšími lidmi, se svým týmem lidí. A definitivně jsme se rozhodli včera někdy ve dvě hodiny ráno s tím, že budu kandidovat na post místopředsedy. A že bychom se měli v KDU-ČSL pokusit nastavit nově komunikaci.

Takže to bylo do velké míry spontánní rozhodnutí?

To určitě. Ještě jednou opakuji, mluvil jsem o tom s celou řadou lidí. Současně mne mnoho lidí teď v posledním týdnu vyjadřovalo podporu. Mluvil jsem o tom ale také s Markem Výborným. A myslím si, že pokud jde o volbu předsedy, do dneška si nemohl být ani jeden kandidát jistý svým zvolením.

A přestože jsem zaslechl fámy, že se kandidatury vzdám, nebylo to skutečně do poslední chvíle jisté. Pokud jde o to, že jsem se rozhodl těsně před sjezdem, chtěl jsem, aby to rozhodnutí mělo pro KDU-ČSL nějaký význam. Abychom se zkrátka někam posunuli.

Včera jsme se sešli také s Honzou Bartoškem a Marianem Jurečkou. Z jejich strany jsem cítil, že do toho chtějí jít naplno, v danou chvíli bylo jedinou logickou volbou z mé strany to položit, abych uvolnil prostor k tomu, aby ta volba proběhla pokud možno otevřeně a vyrovnaně.

Uměl byste odhadnout, ke kterému z nich máte blíž? Anebo jinak řečeno: ke kterému z nich mají podle vašeho odhadu blíže ti, kteří sem přijeli s tím, že dají svůj hlas vám?

My jsme se delegátů samozřejmě ptali také na jejich druhou volbu. A podle našeho odhadu je to rozděleno přibližně na 47:53. Myslím, že se celkem dost delegátů rozhodlo až na sjezdu, mnozí na základě nominačních projevů. Byla to naprosto otevřená bitva. Třeba minulý rok po projevu Marka Výborného jsem věděl, že to vyhraje. Dneska to tak říct nemohu. A třeba Honza sbíral hlasy tam, kde je ještě před několika měsíci neměl, zrovna tak ale Marian dostal podporu z míst, kde ho ještě před tři čtvrtě rokem vůbec nevolili.

Předpokládám, že jste o tom také mluvili. Poražení z volby předsedy budou kandidovat do předsednictva?

Určitě. Mluvili jsme o tom včera. Sám jsem jim řekl, že bych kandidoval na místopředsedu. Musí to ale vycházet i s počty, je to mim o jiné o vyjednávací taktice. A to předsednictvo musí být složené tak, aby bylo vyvážené, týmové, efektivní. V každém případě to tam včera zaznělo: všichni tři jsme se shodli, že budeme chtít, abychom byli součástí předsednictva.

Ptám se na to mimo jiné proto, že Marian Jurečka na minulém sjezdu nakonec na post místopředsedy nekandidoval…

Já si myslím, že to tehdy udělal dobře. Odstřihl se od vedení, vyčistil si hlavu. Získal odstup od dění ve vedení strany, což se mu vyplatilo. Dneska sem přijel dobře připravený a svým způsobem to je nový Marian Jurečka. Možná to tehdy mohl udělat jinak, možná to nemuselo být tak konfrontační, z mého pohledu to ale udělal dobře.

A předpokládám, že pokud by se té kandidatury loni nevzdal, dneska by nejspíš nekandidoval. Minimálně by se mu z pozice člena vedení strany kandidovalo dneska hůře. Možná by to dneska opravdu byl jiný souboj, souboj Zdechovský vs. Bartošek.

Jaká bude tedy podle vašeho mínění po dnešním sjezdu KDU-ČSL?

Bude spojená. Z dnešního sjezdu vzejde KDU-ČSL jako strana, která se v co nejrychlejším čase spojí a zodpovědně se připraví na podzimní krajské a senátní volby. Náš úkol je jasný, a uspět nechceme jenom letos na podzim, ale také za rok a půl ve sněmovních volbách.