Evropská unie podle Teheránu slíbila záchranu íránské jaderné dohody, Trumpovi navzdory

Evropská unie slíbila Íránu zachování závazků z jaderné dohody se světovými mocnostmi navzdory nedávno ohlášenému rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o jejím vypovězení Spojenými státy a uvalení sankcí na Írán. V Teheránu to dnes řekl viceprezident a předseda íránské organizace pro atomovou energii Alí Akbar Sálehí. Na Evropany naléhal, aby rychle konkretizovali své závazky a varoval, že jinak většina íránského obyvatelstva vedení donutí vedení země od dohody odstoupit.

"Doufáme, že se jejich snahy (unijních států) promění ve skutek... Akce Ameriky ukazují, že USA nejsou důvěryhodnou zemí v mezinárodních jednáních," řekl Sálehí na společné tiskové konferenci s evropským komisařem pro klimatické změny a energie Miguelem Cañetem. Ten přicestoval do Teheránu v pátek v noci na dvoudenní návštěvu, jejímž hlavním cílem je ujistit Írán, že EU chce zachovat obchod s Íránem navzdory americkému vypovězení jaderné dohody.

Infografika: Dohoda s Íránemautor: Info.cz

"Zachovat jadernou dohodu je zásadní pro mír v regionu," řekl Cañete, který je prvním západním představitelem, přijatým v Teheránu od oznámení Trumpova rozhodnutí. Je jisté, že tu jsou "evidentní těžkosti se sankcemi", dodal. "Budeme muset žádat odchylky, zproštění pro podniky, které investují" v Íránu, řekl.

"Pan Cañete nám slovně předložil určité návrhy a opatření zaměřené na vyvážení amerického rozhodnutí a my doufáme, že nabudou konkrétní podoby," prohlásil íránský jaderný šéfvyjednávač Sálehí. "V opačném případě budeme nuceni přijmout rozhodnutí, které si osobně nepřeji," dodal.

Dohodu o omezení svého jaderného programu uzavřel Írán se šesti světovými mocnostmi (USA, Rusko, Německo, Francie, Británie a Čína) a Evropskou unií v roce 2015 výměnou za zrušení většiny západních sankcí proti Teheránu v následujícím roce.

720p 360p REKLAMA „Smrt Americe!“ Na Blízkém východě to vře, spustí pád íránské dohody jaderné zbrojení? autor: INFO.CZ

Trump ale letos 8. května oznámil, že USA od dohody odstoupí. Označil ji za neúčinnou a poukázal mimo jiné na to, že se nevztahuje na balistické rakety vyvíjené Teheránem. Otázce týkající se těchto raket se dnes Sálehí vyhnul. Podle něj jde o téma "spadající do kompetence ministra zahraničních věcí". Se šéfem íránské diplomacie Mohammadem Džavádem Zarífem se Cañete má sejít v neděli před svým návratem do Bruselu.

Od Trumpova oznámení jednají evropští lídři o tom, jak ujednání přesto udržet, zajistit unijní hospodářské zájmy a zároveň to, že Írán nezíská jaderné zbraně. Teherán hned po oznámení kroku Washingtonu reagoval prohlášením, že pokud se nepodaří pokračování smlouvy zabezpečit, opět začne s obohacováním uranu. "Míč je na straně hřiště Evropské unie," řekl dnes Sálehí.

"Vyslali jsme našim íránským přátelům poselství, že dokud budou dodržovat dohodu, budou Evropané plnit své závazky. A oni řekli totéž ze své strany," prohlásil Cañete.

INFOGRAFIKA: Íránský vliv na Blízkém východěautor: info.cz

"Vynasnažíme se zintenzívnit své obchodní toky, což je velmi pozitivní pro íránskou ekonomiku," dodal. EU byla svého času největším dovozcem íránské ropy, v současné době odebírají 70 procent její produkce Čína a další asijské státy.