„Macrone, odstup!“ V Paříži demonstruje 7000 žlutých vest

Kolem 27.000 lidí se podle odhadu policie dnes odpoledne zapojilo ve francouzských městech do protestu žlutých vest. Ulicemi Paříže prošlo asi 7000 demonstrantů, napsala agentura AFP, která zároveň poukázala na klesající počet účastníků těchto protestů. "Macrone odstup!" volali účastníci protestu ve francouzské metropoli na adresu prezidenta Emmanuela Macrona, pokoušejícího se uklidnit vztek protestujících spuštěním celonárodní debaty o problémech země. V Paříži a dalších francouzských městech se dnes demonstrovalo desátou sobotu za sebou.

Média zaznamenala, že v jednom obvodu metropole se demonstranti střetli s policisty, přičemž policie použila vodní dělo a slzný plyn. Ještě před těmito incidenty byly hlášeny asi dvě desítky zadržených osob.

Někteří demonstranti podle médií kráčeli i se zpodobněním rakví v narážce na deset obětí na životech od začátku protestů, které v polovině listopadu odstartovala nespokojenost s mezitím odvolaným zdražením pohonných hmot.

Také v Rouenu dnes došlo k několika incidentům a policie použila slzný plyn, uvedl list Le Parisien na svém webu. Transparenty demonstrantů si tropily posměch z Macrona i z policejního násilí. "Svoboda, rovnost, Flashball!" hlásal jeden z plakátů v narážce na heslo republiky a značku policejních granátometů.

K zajištění pořádku bylo v zemi nasazeno okolo 80.000 policistů, tedy přibližně stejně, jako bylo minulý víkend demonstrantů. Jen v Paříži na pořádek dohlíží na 5000 policistů, uvedla AFP s odvoláním na policejní prefekturu.

Ve městech, jako je Le Havre či Štrasburk, demonstrovalo podle odhadů 300 až 600 žlutých vest. V Rennes se ale sešlo 2000 lidí, v Bordeaux 4000 a v Toulouse 5000. Poprvé se podle AFP demonstrace konala i v kantonu Saint-Jean-de-Luz, kde protestovalo kolem 1000 lidí.

Organizátoři demonstrace v hlavním městě vyzvali účastníky, aby si s sebou vzali "květinu či svíčku" k uctění památky "zabitých či zraněných pro věc (protestů)" od jejich začátku 17. listopadu.

Výzva souvisí s polemikou okolo používání gumových projektilů, vystřelovaných z policejních granátometů. Kritici jim připisují desítky vážných zranění, zejména v případě zásahu hlavy, kdy jsou vážně ohroženy oči.

I přes tyto polemiky 58 procent Francouzů nepovažuje použití síly policií za nepřiměřené, uvedl dnes list Le Figaro s odvoláním na průzkum společnosti Odoxa-Fiducial. Více než čtyři pětiny Francouzů se podle této ankety obává dalšího ničení veřejného a soukromého majetku. Více než dvě třetiny se domnívají, že vláda není na výši situace.

Za nejpřekvapivější ale autoři průzkumu označili zjištění, že 64 procent dotázaných vyčítá - obecně chváleným - pořádkovým silám, že nejsou dostatečně efektivní ve střetech s výtržníky.

Od začátku protestů ministerstvo vnitra zaregistrovalo kolem dvou tisícovek zraněných demonstrantů a tisícovky policistů, a to včetně 31 vážných zranění, způsobených v 13 případech zásahem gumového projektilu do hlavy a v ostatních případech výbuchy ohlušujících granátů se slzným plynem či užitím fyzické síly, připomněl Le Parisien. Realita však může být horší, než úřední údaje, protože novinář David Dufresne specializující se na policejní problematiku se podle listu dopočítal 308 případů. Z toho 108 lidí utrpělo zásahy do hlavy a 15 lidí přišlo o oko.

Vzhledem k násilnostem se většina reportérů zpravodajsky kryjících demonstrace těší podle rozhlasové stanice France-Info "blízké ochraně" od bodyguardů, kteří mají například i zkušenosti z Pásma Gazy.