Macronova ruská mise: Francouzský prezident jede poprvé za Putinem. K čemu ho chce přemluvit?

Macronova schůzka s Putinem se uskuteční rok po jejich společném setkání v paláci Versailles u Paříže, které představovalo jakýsi premiérový vstup francouzského prezidenta na mezinárodní scénu. Oba státníci se ve čtvrtek sejdou ve velkolepém prostředí Konstantinovského paláce u Petrohradu, který sloužil jako letní rezidence cara Petra Velikého. V tomto honosném sídle s výhledem na Baltské moře se konal summit skupiny průmyslových zemí G20 v roce 2013.

V pátek ráno uctí Macron v doprovodu manželky Brigitte památku obětí obléhání města, které se za sovětských dob jmenovalo Leningrad, německou armádou za druhé světové války. Poté se setká s členy občanské společnosti.

Páteční odpoledne otevře prostor pro 22. hospodářské fórum v Petrohradu, jehož je Macron čestným hostem společně s japonským premiérem Šinzóem Abem. Oba se na pódiu sejdou i s Putinem.

Po rozhodnutí Spojených států odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem Macron a Putin potvrdili své odhodlání ji zachránit. Obě strany se ale liší ve strategii. Moskva, která se sblížila s Teheránem, tvrdí, že zůstává v platnosti původní dokument, zatímco Paříž chce novou „rozšířenou dohodu“ s ohledem na kontrolu íránské jaderné činnosti po roce 2025, balistický program Íránu a s ohledem na vměšování této země do situace v Sýrii a v Jemenu.

Macron si také bere za úkol pokusit se usmířit Evropskou unii s Ruskem po letech napětí vyvolaném ruskou anexí ukrajinského Krymu, válkou na východě Ukrajiny a nedávným skandálem kolem otravy bývalého ruského špióna v britských službách Sergeje Skripala v Británii.

720p 360p REKLAMA Tady je Putinovo! Jak se z judisty a agenta KGB stal vládce, kterému leží u nohou celé Rusko? autor: INFO.CZ

Podle ruského časopisu Forbes bude Macron s Putinem hovořit i o pařížské klimatické dohodě z roku 2015, kterou Rusko podepsalo, ale zatím neratifikovalo. Moskva dosud podle časopisu nemá podrobný plán ochrany klimatu a francouzský host bude Putina nabádat k větší aktivitě. „Putin se ale může ptát, proč Evropa vyhlašuje proti Rusku sankce a zároveň žádá, aby bylo věrným signatářem pařížské dohody. Nebude to příliš logické, ale zato naprosto cynické,“ upozornil Forbes.

Během návštěvy budou podepsány také oboustranné dohody v hospodářské, akademické, kulturní a sportovní oblasti.

V dubnovém rozhovoru pro americkou zpravodajskou televizi Fox News Macron řekl, že Putina uznává a že ví, že je „silný a chytrý“. Zároveň upozornil, že není záhodno projevovat před Putinem jakoukoli slabost, protože je připraven toho ihned využít.

„Pokouší se znovu postavit Francii do role světové mocnosti,“ řekl podle AFP o Macronovi renomovaný ruský politolog Fjodor Lukjanov. „Už je to dlouho, co to tak nebylo. Pokud to myslí vážně, pak je mezi Putinem a Macronem o čem diskutovat. Pokud jde pouze o slova, pak to Putin pozná velmi rychle,“ dodal Lukjanov.