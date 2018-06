Poslední dny do politické smrti Merkelové? Cesta je v „ušmudlaném kompromisu“, říká expert

Ostrý spor kvůli vracení migrantů na německých hranicích, který se rozhořel mezi sesterskými stranami CDU Angely Merkelové a CSU Horsta Seehofera, zachvátil Německo před dvěma týdny a hrozí, že může skončit rozpadem těžce sestavované německé koalice.

Kancléřka, která se obává, že pokud přistoupí na Seehoferovy návrhy, spustí v Evropě nekontrolovatelný dominový efekt protiimigračních opatření, si na hledání „evropského řešení“ vyžádala u koaličního partnera dva týdny. Termín stanovený na 1. července se ale neúprosně blíží a Merkelová musí mít brzy v ruce něco, co krizi může zvrátit.

Čtrnáctidenní termín nebyl stanoven náhodou – Merkelová chtěla počkat na summit evropských lídrů, který se koná tento čtvrtek a pátek v Bruselu. Po nedělním „předkole“ v podobě minisummitu 16 zemí EU je ale stále jasnější, že čtvrteční jednání Evropské rady ovoce – tedy celoevropskou dohodu o migraci – nepřinese. „Do pátku nedospějeme k řešení celého azylového balíku, tedy pro všech sedm směrnic,“ přiznala včera Merkelová. Německá kancléřka se proto soustředí především na dojednávání dvoustranných dohod s jednotlivými státy unie i zeměmi, ze kterých migranti do EU míří. I to se ale za dva týdny dá stihnout jen stěží.

Šéf CSU přitom zůstává nekompromisní – jak potvrdil o víkendu, ze svého požadavku o navracení migrantů, kteří už byli registrováni v jiné zemi EU, prý ustupovat nehodlá. Pro list Süddeutsche Zeitung také zopakoval, že pokud čtvrteční summit prezidentů a premiérů EU nepřinese účinné řešení, zavede dočasné kontroly na hranicích a začne migranty navzdory vůli kancléřky na vlastní pěst odmítat. Takový krok by zřejmě vedl k pádu vlády a měl by mimo jiné i přímý dopad na Česko. Odborník na německou politiku z Katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd UK Jakub Eberle však věří, že se černý scénář stále ještě dá zvrátit.

„Je potřeba si uvědomit jednu věc, která se děje mezi CDU a CSU, jak historicky, tak poslední tři roky od migrační krize v létě 2015 – opakuje se tady spirála významné rétorické eskalace, která byla vidět například už při debatách o horní hranici pro přijímání uprchlíků a dalších opatření, která se pak vždy vyřeší nějakým ušmudlaným kompromisem,“ říká Eberle pro INFO.CZ s tím, že nyní je tato spirála vyhrocená až příliš, protože se blíží bavorské volby, které jsou pro CSU naprosto zásadní. Seehoferova strana přitom má spoustu důvodů se bát, že pro ní nedopadnou právě nejlépe.

„Nicméně, já si celou dobu říkám, co je pro Seehofera a bavorského premiéra Markuse Sädera vlastně ten konec hry, protože oni vědí, že pokud by bylo cílem sestřelit Angelu Merkelovou a pokračovat s někým jiným, je to pro ně šíleně rizikový scénář. To by znamenalo, že proti nim bude kandidovat CDU v Bavorsku, že se celá ta frakce rozpadne a že právě oni budou ti, co za to můžou, což pro ně nebude dobré. Tohle jim tedy vyjít nemůže,“ uvažuje Eberle.

Jestli Merkelová nepřiveze nic, má problém

Kvůli zažehnání nebývalé krize má teď Angela Merkelová plné ruce práce a přebíhá vyjednávat od jedné fronty ke druhé. Po nedělním summitu, který byl svolán Evropskou komisí na její popud, se včera kvůli migraci sešla s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, následně se španělským premiérem Pedrem Sánchezem a večer kancléřku čekalo jednání se špičkami stran německé koalice. Tato schůzka lídrů CDU, CSU a německé sociální demokracie (SPD) však zásadní kroky při řešení krize nepřinesla.

Přestože účastníci noční schůzky označili spor CDU a CSU za velmi vážný, podle Eberleho po jednání zazněly i smířlivější výroky, které by mohly věštit zlepšení situace. „Tři vládní strany po jednání nevydaly žádné komuniké, ale ta atmosféra byla taková, že se zástupci CDU a CSU snažili situaci deeskalovat a tvrdili, že konec společné frakce nehrozí,“ říká Eberle s tím, že po včerejšku jsou šance na zažehnání německé krize o krok blíž.

„Po včerejším jednání to teď vypadá, že se objevují první smířlivé signály. Takže bych si tipnul, že se to opět svede na nějaký ušmudlaný kompromis. Je jasné, že ke komplexní dohodě o migraci na summitu nedojde, ale může dojít k nějakým dílčím krokům. Angela Merkelová bude například souhlasit s přitvrzením nějakého jiného konkrétního opatření, třeba co se týče režimu v azylových centrech nebo urychlení procedur. Pokud se Merkelové podaří uzavřít bilaterální dohody – například s rakouským premiérem Sebastianem Kurzem, s Italy nebo s Francouzi, bude to vnímáno také jako další malý krok. To je tedy ten optimistický scénář a myslím, že mu jsme blíž než před pár dny,“ tvrdí Eberle.

Podle odborníka z Univerzity Karlovy by tak řešením vyostřeného sporu mezi CDU a CSU mohla být shoda na nějaké zlaté střední cestě. „Dělají to tak vždycky, že na začátku mají dvě nesmiřitelné pozice – buď kontroly ano, nebo ne – a nakonec se najde řešení někde mezi tím,“ dodává Eberle s tím, že je třeba si také uvědomit to, že do slavného Seehoferova „Masterplanu“ o řešení migrace, jehož součástí je právě i odmítání běženců na hranicích, zatím měl možnost nahlédnout jenom velmi úzký okruh lidí. Nikdo vlastně neví, jak si tedy právě on představuje ideální řešení.

„Seehoferův plán vidělo minimum lidí – Seehofer, Merkelová a lidi kolem nich, ale že by ten plán znala předsednictva stran a frakcí, nebo nedej bože poslanci, to ne – drtivá většina z nich to vůbec neviděla,“ říká odborník o tajemném 63bodovém plánu, ze kterého zná veřejnost jen velmi malý útržek. Nezveřejnění plánu tak podle něj Seehoferovi dává větší manévrovací prostor.

„Plán ukazuje možnost ústupků – pokud by chtěl být Seehofer úplně nekompromisní, tak plán nějakým způsobem unikne na veřejnost. On tvrdí, že ze svých stanovisek neuhne a pokud by do toho střetu chtěl jít naplno, tak se plán dostane na veřejnost a pak by se dalo posoudit, kde ze svých plánů uhnul. Když ten plán není venku, jak my poznáme, že on ustoupil, nebo ne?,“ říká Eberle.

„Jedna věc jsou tedy deklarované principy a druhá jejich uvedení do praxe – můžeme říct, že obnovíme kontroly na hranicích, ale jak by se to udělalo, je velmi složité. Seehofer nemůže lusknout prstem a uzavřít hranice, které jsou otevřené 30 let,“ říká Eberle, podle kterého se spor Merkelové se Seehoferem vyřeší určitým typem výměnného obchodu. „V něčem dojde k přitvrzení politiky, což bude moct Seehofer veřejně prodat, ale zároveň to bude ujednání, které může Merkelová uvést jako něco, co je v souladu s dohodou s ostatními. Ale říkám, to je optimistický scénář,“ dodává Eberle.

Pořád je totiž ve hře i černý scénář, který může skončit rozkladem frakce CDU/CSU nebo koncem současné vlády. Pokud totiž Seehofer bude jednat navzdory vůli kancléřky a kontroly na hranicích ze své pozice ministra vnitra zavede, nebude mít Merkelová jinou možnost, než ho z vlády vyhodit. To by opět mohlo vést k rozpadu mnohaleté spolupráce CDU/CSU a připravit vládu o parlamentní většinu. V čele země by pak mohla stanout menšinová vláda v čele s Merkelovou, vyloučeny by však nebyly ani předčasné volby. „Psalo se také o variantě nebo spíš spekulaci, že by mohlo dojít na takovou heroickou kolektivní sebevraždu, že by skončil nejdřív Seehofer a pak Merkelová. To ale není styl, jakým tyto strany dělají politiku,“ říká expert.

Který ze dvou scénářů se nakonec vyplní, je zatím ve hvězdách. O tom, zda se nová německá vláda ocitne na pokraji zhroucení, bude Německo i celá Evropa vědět víc v neděli. Právě první červencový den se totiž má sejít vedení CSU, aby o zavedení kontrol na hranicích rozhodlo.

„Je tu velké množství proměnných a Merkelová hraje naráz několik šachovnic, které musí v tuto chvíli zvládnout. Důležité je, jestli kancléřka dosáhne něčeho, co se bude dát prodat jako úspěch. Víme, že na summitu nějaké významné řešení nebude, ale pokud se podaří uzavřít jen některé ze zmiňovaných směrnic a k tomu se Merkelová s určitými státy EU na něčem dohodne, bude mít v ruce něco, s čím se dá něco dělat. Pokud by ta Evropská rada úplně spadla a Merkelová nepřivezla domu vůbec nic, byl by to samozřejmě velký problém,“ uzavírá Eberle.