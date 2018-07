Babiš vs. Conte. Italský premiér hájí lidská práva, český tasí sobeckou demagogii i čisté výmysly

Babiš s Contem budou v Římě řešit především otázku migrace do EU. Nová italská vláda přitvrdila svůj postoj a odmítá například přijmout některé lodě neziskových organizací. Pro mnohé je i díky tomu příkladem důsledného a nekompromisního postupu proti nelegální migraci, který tento týden ocenil například prezident USA Donald Trump. Spolu s tím ale Řím volá také po solidaritě a vyzývá členské země EU, aby pomohly a přijaly z Itálie část migrantů. Neznamenalo by to automaticky udělení azylu. Jednalo by se o pomoc s azylovým řízením, které by za běžných okolností vyřizovala právě Itálie. Babiš ovšem i takovou spoluúčast opakovaně rezolutně odmítá.

Jaké argumenty si oba politici v ČT včera na dálku vyměnili?

Jakou cestou se vydat?

Babiš: „Italské řešení je cesta do pekel a pan premiér (Conte) to nechápe. Prosazujeme absolutní zastavení migrace v zemích, odkud migranti přicházejí.“

Conte: „Vidím v názoru českého premiéra přehnané obavy. Neodpovídá to výsledkům. V Itálii jsme díky propracované politice výrazně snížili počet lidí, kteří k nám přicházejí.“

„Itálie přišla s řešením v zemích původu migrace. Je ale potřeba dohlížet na dodržování základních lidských práv.“

Fakta: Počet migrantů přicházejících do Evropy přes Středozemní moře se skutečně snižuje. Klesají i italská čísla. Podle dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dosáhl počet migrantů, kteří připluli do Itálie, vrcholu v roce 2016, kdy dorazilo 181 tisíc migrantů. Loni to bylo 114 tisíc a do 31. července letošního roku napočítal Úřad lehce přes 18 tisíc příchozích. Evropa přitom nemůže odmítnout všechny. Mezinárodní dohody v určitých případech jednoznačně přiznávají uprchlíkům právo na azyl.

Společně, nebo každý na svém písečku? A kolik muslimů bude v Evropě?

Conte: „Výsledků nemůže dosáhnout jedna země, ale musíme postupovat společně. Chtěl bych, aby pan Babiš pochopil, že příště mohou jít migrační trasy přes vaši zemi. Velkým úspěchem by bylo, pokud by po schůzce chtěl přijmout jednoho migranta z Itálie. Bylo by to solidární gesto, které by ukázalo, že Evropa čelí migrační krizi společně.“

Babiš: „Nechceme brát migranty. Nechceme být jako v Belgii, kde bude do roku 2030 většina muslimů. Česko pomáhá mimo evropské území. Od roku 2015 investovalo dvě miliardy korun. Nikdo nemůže říct, že nejsme solidární.“

„My jsme solidární, posíláme policisty, peníze. Budeme reagovat úplně stejně jako Maďarsko, které to vyřešilo velice rychle.“

„Je to principiální otázka. Jeden migrant by byl falešné gesto. Máme australský model, model Ellis Island, přes který šli všichni naši předkové do Ameriky.“

Fakta: Migrační trasy se skutečně mění i v závislosti na mezinárodních dohodách a přístupu jednotlivých zemí. Maďarsko v roce 2015 zavřelo před vlnou příchozích hranice a začalo na nich stavět plot. Ve skutečnosti ale nic nevyřešilo, jen trasu odklonilo do jiných zemí a navzdory hlasitě proklamovanému odporu dál poskytuje azyl tisícům lidí. Skutečnou změnu a utlumení proudu migrantů přinesla až dohoda, kterou EU dojednala s Tureckem.

Český premiér se odvolává na zahraniční zkušenosti. Jenže ty vyžadují nikoli jednostranné akce, nýbrž dohodu minimálně na úrovni členských zemí EU. Pokud by mělo azylové řízení probíhat mimo evropské území, je třeba se dohodnout i s dalšími státy. Unie se o zopakování "tureckého" paktu chce pokusit se stále rozvrácenou Libyí, ta se ale na návrh zatím příliš netváří.

Dohoda s Tureckem, o níž byla řeč a na kterou se Babiš také často odvolává, navíc počítá s tím, že Evropa bude migranty, kteří mají nárok na azyl, z tureckých zařízení přijímat. To je v rozporu s proklamacemi, že do Česka nepřijde ani jeden uprchlík.

Mimochodem, zcela nepravdivý je Babišův poplašný výrok o Belgii. Podle predikcí Pew Research Center nebudou muslimové za několik let tvořit většinu obyvatel země. V premiérem zmíněném roce 2030 by měli mít na belgické populaci asi 10procentní podíl.

Procházejí migranti peklem, nebo pomáhají pašerákům? A co lidská práva?

Babiš: „Migranti zaplatili pašerákům 5,8 miliard eur. Je to byznys, jsou to pašeráci. Nechtějí pracovat. Jsou to všechno mladí muži, kteří sem jdou za dávkami.“

„Skutečně chudí lidé nemají na to, aby přišli. Je to jen kšeft. A je to i kšeft neziskovek, které vysílají signály. Je to taxislužba.“

„Bojujeme tady o naši civilizaci. Máme tady naše kulturní dědictví, nějaké stavební slohy. Něco, co vybudovali naši předkové.“

Conte: „Odmítli jsme přijmout lodě, protože jsme chtěli vyslat silný signál. Nebylo možné, aby Itálie zůstala jediným státem přijímajícím tyto lodě. Chtěl bych ale zdůraznit, že Itálie nikdy nepřestala lidi zachraňovat, pomáhat nemocným a lidem v potížích. Touto výzvou jsme jen chtěli, aby ostatní země dodržely, na čem jsme se dohodli na summitu 28. června.“

„Peklem si procházejí ti, kteří jsou donucení se přes moře přepravit a jsou kořistí pašeráků. Peklo začíná tehdy, když se celé vesnice musejí složit na to, aby jeden člověk mohl vyrazit. Dávají svůj život všanc lidem, kteří je okradou, sexuálně zneužijí, špatně s nimi zacházejí. Nesmíme si myslet, že hrůzy začínají ve Středozemním moři, kde je zahlédnou neziskové organizace.“

„Hranice na pevnině a na moři jsou něco jiného. Itálie je vázána mezinárodním námořním právem, které ukládá zachraňovat tonoucí.“

Fakta: Je zajímavé, že zatímco české populistické a extrémistické strany novou italskou vládu ještě před pár měsíci vítaly a například předseda SPD Tomio Okamura vyhlašoval, jak ministr vnitra Matteo Salvini svým přístupem k lodím neziskovek ukázal správnou cestu, nyní působí daleko radikálněji než italský kabinet už i Babiš.

Strasti a příkoří, která si na cestě do Evropy migranti musí protrpět, jsou mnohokrát zdokumentované. Conte navíc argumentuje mezinárodním právem a dohodami. Český premiér místo toho používá neověřitelné, demagogické a nepravdivé výroky.

Rozhodně není pravda, že by do Evropy chodili jen mladí muži. Úspěšně lze také zpochybnit tvrzení, že si „nikdo z příchozích“ na kontinentu nenajde práci a bude žít jen z dávek. Příklady z roku 2015 ukázaly, že mezi uprchlíky byli často vzdělaní lidé nebo sportovci, kteří následně závodili na olympijských hrách. Jak souvisí stavební slohy s migrací, premiér nevysvětlil.