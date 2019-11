Přiznání Oty Klempíře. StB na něj spoléhala při rozkládání punkové scény, vyvázl se štěstím | info.cz

Hudebník a marketér Oto Klempíř v rozhovoru pro Prostor X přiznal spolupráci s komunistickou Státní bezpečností. Po psychiatrovi Cyrilu Höschlovi je tak další osobností, kterou 30 let po revoluci dohnala temná minulost. „Vystrašili mě k smrti. Podepsal bych a udělal, co by chtěli. Straší vás sami sebou, straší vás rodinou, že matka to odnese. Bylo to strašně hustý,“ řekl Klempíř v Reflexu. Jeho svazek, který má INFO.CZ k dispozici, má celkem 120 stran. Řada dokumentů přitom byla skartována, jak vyplývá z jednotlivých záznamů. I tak je ale zřejmé, že StB vkládala v tajného spolupracovníka „Oldu“ velké naděje.